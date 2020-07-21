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Net UYP mayısta azaldı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda-343,7 milyar dolar iken 2020 mayıs sonunda-334,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP mayısta azaldı
21.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:17

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda-343,7 milyar dolar iken 2020 mayıs sonunda-334,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mayıs dönemi uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre; 2020 mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yılsonuna göre yüzde 10,3 oranında azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda -343,7 milyar dolar iken 2020 mayıs sonunda -334,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yılsonuna göre yüzde 14,0 oranında azalışla 90,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,3 oranında azalışla 83,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,6 oranında azalışla 44,8 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 155,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yılsonuna göre yüzde 17,0 oranında azalışla 112,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yılsonuna göre yüzde 30,2 oranında azalışla 22,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51,0 oranında azalışla 7,6 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,1 azalışla 48,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yılsonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 293,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yılsonuna göre yüzde 7,3 oranında azalarak 32,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,2 oranında artarak 15,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,5 oranında azalarak 62,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,5 oranında azalarak 93,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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