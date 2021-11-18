Net UYP açığı geriledi

Net UYP açığı 2020 yıl sonunda 390,4 milyar Dolar iken 2021 Eylül sonunda 285,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2021 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 17,9 oranında artışla 301,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 587,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı 2020 yıl sonunda 390,4 milyar dolar iken 2021 Eylül sonunda 285,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 30,0 oranında artışla 121,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,1 oranında artışla 121,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 22,6 oranında artışla 51,4 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,0 oranında azalışla 167,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalışla 106,9 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,5 oranında azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 2,9 oranında azalışla 6,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,9 artışla 48,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında artarak 313,0 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 35,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,7 oranında azalarak 14,5 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,3 oranında azalarak 69,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 oranında artarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

(İHA)

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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