Net UYP açığı 341,5 milyar dolar oldu
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Net UYP açığı 341,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 343,5 milyar dolar iken 2020 Haziran sonunda eksi 341,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı 341,5 milyar dolar oldu
21.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:15

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 343,5 milyar dolar iken 2020 Haziran sonunda eksi 341,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisini paylaştı. Buna göre, 2020 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,7 oranında azalışla 568,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 343,5 milyar dolar iken 2020 Haziran sonunda eksi 341,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 18,3 oranında azalışla 86,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 oranında azalışla 87,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,7 oranında artışla 47,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artışla 162,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında azalışla 112,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında azalışla 24,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 52,8 oranında azalışla 7,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 azalışla 46,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 293,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında azalarak 31,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15,3 oranında artarak 15,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,0 oranında azalarak 63,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,6 oranında azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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