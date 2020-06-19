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Net UYP açığı 324,4 milyar dolara geriledi

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2019 yıl sonunda eksi 345 milyar dolar iken 2020 Nisan sonunda eksi 324,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı 324,4 milyar dolara geriledi
19.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:40

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2019 yıl sonunda eksi 345 milyar dolar iken 2020 Nisan sonunda eksi 324,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2020 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında azalışla 225,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,1 oranında azalışla 550,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345 milyar dolar iken 2020 Nisan sonunda eksi 324,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 18,3 oranında azalışla 86,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,0 oranında azalışla 86,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,1 oranında azalışla 45,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında azalışla 145 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,8 oranında azalışla 115,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 32 oranında azalışla 22,2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 45,6 oranında azalışla 8,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,4 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında azalarak 289,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalarak 32,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,5 oranında artarak 14,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3 oranında azalarak 65,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,9 oranında azalarak 95,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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