Net döviz pozisyonu Nisan'da azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, 2019 Nisan döneminde net döviz pozisyonu bir önceki aya göre 941 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Nisan dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Nisan 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2019 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 289 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu ise 188 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mart 2019 dönemine göre 941 milyon dolar azaldı.

Nisan 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 299 milyon dolar ve 71 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 114 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 289 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 493 milyon dolar ve 220 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 483 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2019 dönemine göre 907 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 586 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 202 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 939 milyon dolar azaldı.

Nisan 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100 milyar 662 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 707 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 8 milyar 955 milyon dolar gerçekleşerek Mart 2019 dönemine göre 2 milyar 513 milyon dolar daha az fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA