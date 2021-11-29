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Nestor El Maestro: "Sonuçtan memnun değiliz"

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Nestor El Maestro:

Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, oyunun her alanında Fenerbahçe'den üstün olduklarını ifade ederek, "Sonuçtan memnun değiliz. Galip gelmesi gereken taraf bizdik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, oyunun her alanında Fenerbahçe'den üstün olduklarını ifade ederek, "Sonuçtan memnun değiliz. Galip gelmesi gereken taraf bizdik" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, oyunun her anında Fenerbahçe'den üstün olduklarını söyleyerek, "Oyunun her fazında biz daha iyiydik. Taktiksel olarak da daha iyiydik. Türkiye'nin en büyük takımına karşı daha iyi bir takım bizmişiz gibi oyun sergilemek güzel bir şey. Sonuçtan memnun değiliz. Galip gelmesi gereken taraf bizdik. Her maç bu seviyede performans göstermek ne kadar kolay olur bilmiyorum. Bunun için çalışacağız" dedi.

Devre arası transferi için yönetimle bazı görüşmeler yaptığını ifade eden El Maestro, "Herkesin işini iyi yaptığı bir yerde çözümü bulmak daha kolay olacak. Şuan daha önemli olan şey işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. En iyi taktiksel performansı sağlamaya çalışacağız. Her maçı final gibi görüp hazırlanacağız" diye konuştu. - İZMİR

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