Göztepe-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp, iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız." dedi.

El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilginç bir müsabakada mağlup olduklarını söyledi.

Analiz edebilecekleri, üzerinde düşünebilecekleri çok şey olduğunu kaydeden Maestro, şöyle konuştu:

"Bugün bulunduğumuz durumda en önemli şey sonuç. Sonuç bizim için her şey ve bugünkü sonuç bizim için kötü ve biz de bundan dolayı kötüyüz. Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp, iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız. Ben kendi adıma takım içerisinde gereksiz değişiklikler yapmaktan biraz uzak durmalıyım. Bu oyunculara, bu sisteme güveniyorum. Bu oyuncularla bu şekilde galibiyete en yakın pozisyonda olduğumuzu hissediyorum. Daha farklı isimlerle, daha farklı 11'lerle ve daha farklı sistemlerle belki galibiyetten daha da uzakta olabiliriz. Hep beraber olmamız gereken zaman. Bir şekilde en acil ve en elzem şekilde galibiyetler, puanlar almamız gerekiyor."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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