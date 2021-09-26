- Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz"

Göztepe Teknik Direktöre Nestor El Maestro:

"Türk futbolunda baskı çok fazla"

İSTANBUL - Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'te Teknik Direktörü Nestor El Maestro, karşılaşmanın ardından puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, Türk futbolunda baskının çok fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Göztepe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, İzmir ekibinde Teknik Direktör Nestor El Maestro, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren El Maestro, "Tabii ki üzgünüz. Bizim için zor bir gün. İyi bir karşılaşma oynadığımızı düşünüyorum ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi almak için tempo, enerji, arzu, istek ve hırs vardı ancak puan alamadık. Bundan dolayı da çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunda baskı çok fazla"

Takımın ligi nerede bitireceğini öngördüğü sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Nestor El Maestro, "Sezon sonunda burada olduğum takdirde, şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ama Türk futbolunda bu baskı fazla. Ligin başında, düşme potasında olduğunu görmek farklı baskı oluşturabiliyor. Türk futbolunda yeniyim ve zorlu bir zamanda göreve geldik. Taraftarımızın, yönetimimizin ve camianın beklentileri çok büyük. Düşmeyi göz önünde bulundurmayız bile. Düşme hattından çok daha uzakta bitireceğimizden eminim" dedi. İrfan Can Eğribayat'ın maçta yediği gol hakkın da konuşan genç çalıştırıcı, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. İrfan bence bu ligin en iyi kalecilerinden. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Sadece bir şanssızlık diyelim" ifadelerini kullandı. El Maestro son olarak maçta sistem değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Yediğimiz gollerin çok fazla sistemle alakası yok. Bazı kişisel hatalardan ya da bazı detaylardan yenilen gollerle geriye düştük. Bu detayları hangi sistemin çözeceğini cevaplayamayız. İkinci yarının başlarında erken bir zamanda sistem değişikliği yapmayı düşünmedim" diyerek sözlerini tamamladı.