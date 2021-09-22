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Nestor El Maestro: "Hatalarımızı analiz edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nestor El Maestro:

Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, hatalarını analiz ederek çalışacaklarını söyledi.

Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, hatalarını analiz ederek çalışacaklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, evlerinde kaybettikleri maçın ardından söylenecek çok şeyin olmadığını söyledi. Hatalarını analiz ederek çalışacaklarını kaydeden El Maestro, "Bugün kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamak adına çok fazla pozisyon ürettik ama bunları değerlendiremedik. Son topları gerektiği gibi sonuçlandıramadık. Bizim için üzücü maçtı ama müsabakalar çok sıkışık. Yeni gelen bir hoca olarak neredeyse hiç antrenman yapma fırsatı olmadan maçları oynuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine elimizden geleni en iyisini yaparak bu kısa süreçte en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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