Nestor El Maestro: 'Futbolda galibiyet gibi mağlubiyet de var' - Haberler
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Nestor El Maestro: "Futbolda galibiyet gibi mağlubiyet de var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nestor El Maestro:

İzmir derbisinde Altay'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Futbolda galibiyet gibi mağlubiyet de var" diye konuştu.

İzmir derbisinde Altay'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Futbolda galibiyet gibi mağlubiyet de var" diye konuştu.

Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Özellikle bu ligde galibiyet almak için maç seçecek olsak bu maçı seçerdik çünkü taraftarlarımız için önemli bir maçtı. Futbol asla durmuyor. Futbolda galibiyet gibi mağlubiyet de var. Bundan sonraki maçlarda galibiyet almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Derbi maçların zor olduğunu söyleyen Maestro, "İlk yarıda daha iyiydik diyemem. Genel anlamda maçın kontrolünü elimize aldık da diyemem. Maçı domine etmeyi istiyorduk ancak heyecana kapıldık. Bu tip maçlarda bu olabiliyor" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısı evlerinde oynanacak derbi maçı için iddialı konuşan Maestro, "Zorlu bir derbiydi. Kendi evimizde oynayacağımız derbi maçında daha baskılı bir taraftar olacak. Rakip daha zorlanacak diye düşünüyorum" dedi.

(Ali Gözeten/İHA)

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