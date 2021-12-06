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Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Gol yemeden daha sakin kalarak karşılaşmayı 10 kişi sürdürebilirdik ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Fk'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Gol yemeden daha sakin kalarak karşılaşmayı 10 kişi sürdürebilirdik ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, önemli olanın 3 puan almak olduğunu kaydetti. Bunun dışında gösterdikleri performanstan da memnun olduklarını kaydeden El Maestro, şöyle konuştu:

"Bunun haricinde çok mutlu olduğumuz bir konu var ki performansımız konusunda göstermiş olduğumuz istikrarımız. Güncel performansımızı her maç devam ettiriyoruz ve stada geleceğimiz zaman, sahada neler görebileceğimizi çok net bir şekilde biliyoruz. Harika bir ilk yarı geçirdik. Golleri bulduk, haklı olan güzel gollerle ilk yarıyı kapatabildik. Karşımızda 3-5-2 oynayacak bir rakip, bizim de 3-4-3 sistemimizle başlayacağımız bir karşılaşma vardı. Devre arasında rakip takımın değişiklik yaptığını görmemiz taktiksel açıdan da ne kadar üstün olduğumuzu gösteren bir noktaydı bizim için. Kırmızı kart ve kırmızı kartın ardından yediğimiz gol işleri zora soktu bizim için. Aslına bakarsanız daha iyisini yapabilirdik. Gol yemeden daha sakin kalarak karşılaşmayı 10 kişi sürdürebilirdik ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik. Bunun sonunda galibiyet kazandık, çok mutluyuz."

El Maestro, gol atmanın veya yemenin takım üzerinde çeşitli etkilerinin olduğunu belirterek, son dakikalarda rakibin direkten dönen pozisyonuyla ilgili olarak da "Sonunda şans bize de güldü." ifadelerini kullandı.

Göztepe, 5 maç sonra kazandı

Ligde 5 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, haftayı 14 puan ve averajla 17. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte müsabakanın 63. dakikasında bir pozisyondan sonra hakeme itiraz eden Berkan Emir, hakem Ümit Öztürk tarafından ilk önce kırmızı kartla cezalandırıldı. Ümit Öztürk yanlış kart gösterdiğini anladıktan sonra kırmızı kartı iptal ederek, Berkan Emir'e sarı kart gösterdi.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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