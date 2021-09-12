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Nestor El Maestro: "Bugün bizim için ilklerin maçıydı"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- Nestor El Maestro: "Bugün bizim için ilklerin maçıydı" Göztepe'nin başında çıktığı ilk karşılaşmada Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe'nin Teknik Direktörü Nestor El Maestro, bugün kendileri için ilklerin maçı olduğunu söyledi.

- Nestor El Maestro: "Bugün bizim için ilklerin maçıydı"

İZMİR - Göztepe'nin başında çıktığı ilk karşılaşmada Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe'nin Teknik Direktörü Nestor El Maestro, bugün kendileri için ilklerin maçı olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe'da Teknik Direktör Nestor El Maestro, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Bugün ilklerin maçıydı bizim için" diyen Maestro, "Takımın ilk galibiyeti, benim burada ilk galibiyetim ve Tijanic'in ilk golü oldu. Bugün çok mutlu olduğumuz bir gün oldu bizim için. İkinci yarıda orta alana bir oyuncu daha fazla koyduk. Defansif olarak daha baskılı oynadık. Rakibin bıraktığı boşluklarda daha çok pozisyon bulduk" dedi.

Maestro, sakatlanan Murat Paluli hakkında ise "Doktorla görüştük durumunun ciddi olduğunu söylediler" diye konuştu.

Nestor El Maestro: Bugün bizim için ilklerin maçıydı

Nestor El Maestro: Bugün bizim için ilklerin maçıydı

Nestor El Maestro: Bugün bizim için ilklerin maçıydı

Nestor El Maestro:
İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Spor Haberleri
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