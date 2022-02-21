Nestor El Maestro: "Böyle bir şeyi kabul etmek çok zor"

Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçta cesur oynadıklarını ifade ederek böyle bir yenilgiyi kabul etmenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cesur oynadıklarını söyleyen Maestro, değerlendiremedikleri pozisyonlar olduğunu ifade etti. Maçta 4 penaltı verildiğini hatırlatan El Maestro, "Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyucuların elleriniz vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı. Onların penaltılarını siz değerlendirin. Maç sonunda duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Benim için böyle bir şeyi kabul etmek çok zor" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor