Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi
Foodwatch, en çok tüketilen bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit etti
Foodwatch, Avrupa'da en çok tercih edilen markaların bebekler için ürettiği destek sütlerinde sağlığa zararlı mineral yağlar bulunduğunu tespit etti.
Avrupa merkezli tüketici hakları koruma örgütü Foodwatch, bebek sütleri üzerinde yaptığı laboratuvar araştırmasında, sütlerin zararlı ve zehirli mineral yağlarla kirlenmiş olduğunu ortaya çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle