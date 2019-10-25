Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi

Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi

Foodwatch, en çok tüketilen bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit etti

25.10.2019 18:29
Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi

Foodwatch, Avrupa'da en çok tercih edilen markaların bebekler için ürettiği destek sütlerinde sağlığa zararlı mineral yağlar bulunduğunu tespit etti.


Avrupa merkezli tüketici hakları koruma örgütü Foodwatch, bebek sütleri üzerinde yaptığı laboratuvar araştırmasında, sütlerin zararlı ve zehirli mineral yağlarla kirlenmiş olduğunu ortaya çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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