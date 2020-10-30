Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı

30.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:38

Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini Bursa'da attı.

Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini Bursa'da attı.

Karacabey ilçesindeki üretim tesisi içinde kurulacak, ağustos 2021'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplam 250 milyon lira yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü altyapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science'ın ürün geliştirme üssü olacak.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz, AA muhabirine, Nestlé Health Science'ın Nestlé'nin genç ve dinamik iş birimlerinden biri olduğunu belirterek, sağlıkta beslenme alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bursa'daki temeli atılan fabrikanın "medikal beslenme ürünleri" denilen hastaların beslenmesine yönelik özellikle ciddi hastalıklar sonucu yetersiz beslenmeyle mücadele eden hastaların beslenmesine yönelik olduğunu anlatan Yaz, şöyle konuştu:

"Bu fabrikamızla biz ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 63 gibi miktarını ülkemizde üretiyor olacağız. Bunun mutluluğu yaşıyoruz. Bu fabrika Türkiye'nin bu anlamda ilk kapsamlı ve kendi alanına özel fabrikası olacak. Nestlé Türkiye 114 yıldır diğer fabrikalarıyla birlikte Türkiye'ye katkı yapıyor. Yeni fabrikamızla 400 kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam sağlıyor olacağız. Bu fabrikayla birlikte önemli bir teknolojik yatırım da yapıyor olacağız. Bu güçlü alt yapısıyla birlikte teknoloji üssü haline getireceğiz. Bu ihracat, tüm ham maddelerinin yerelleşmesi ve katkımızın kat be kat artırılması anlamında. Burayı ileride ürün geliştirme üssü olarak da kullanmayı amaçlıyoruz."

Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sungu da Nestlé'nin söz konusu yatırıma önem verdiklerinin altını çizdi.

Bursa Kestel ve Karacabey'de toplam 4 fabrikalarının bulunduğunu anlatan Sungu, şunları ifade etti:

"Bu 5. fabrikamız. Ancak 2011'de açılan kahvaltılık gevrek fabrikası ve 2019'daki su tesislerimizin açılışından sonra bu en büyük yatırımımız olacak. 250 milyon lira tutarında 3 yıla yayılan bir yatırım söz konusu. Bu yeni fabrikamızda Nestlé Health Science'ın medikal beslenme ürünerinin üretimini yapacağız. İthal ettiğimiz bir ürün grubunu da Türkiye'de üreterek ileride de ihracat potansiyelini de açmış oluyoruz. 400 kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlamış oluyoruz."

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini attı
Son dakika haberleri: Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini attı
Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Geert Wilders Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Gökhan Alkan Aleyna Tilki Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ölü Fransa Avrupa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:38:02. #1.15#
title