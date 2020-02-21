Nestlé’nin Bursa tesislerine “Sıfır Atık” belgesi

21.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Nestlé Türkiye'nin Bursa Karacabey'de bulunan gıda ve Kestel'de bulunan su dolum tesisi, atık hacminin azaltılması ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları ile "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.