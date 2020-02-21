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Nestlé’nin Bursa tesislerine “Sıfır Atık” belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Nestlé Türkiye'nin Bursa Karacabey'de bulunan gıda ve Kestel'de bulunan su dolum tesisi, atık hacminin azaltılması ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları ile "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

21.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:31
Nestlé’nin Bursa tesislerine “Sıfır Atık” belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Nestlé Türkiye'nin 'de bulunan gıda ve 'de bulunan su dolum tesisi, atık hacminin azaltılması ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları ile "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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