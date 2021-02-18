Nestle'nin 2020'de net karı düşerken, organik büyümesi yüzde 3,6 yükseldi

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden, merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, geçen yıl net karının düşmesine rağmen organik büyümesinin yüzde 3,6 arttığını bildirdi.

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden, merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, geçen yıl net karının düşmesine rağmen organik büyümesinin yüzde 3,6 arttığını bildirdi.

Nestle, 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin satışları geçen yıl yüzde 8,9 azalarak 84,3 milyar İsviçre frangına (93,8 milyar dolar) geriledi.

Şirketin net karı da bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek 12,23 milyar İsviçre frangı (13,65 milyar dolar) oldu. Analistler, şirketin 11,97 milyar İsviçre frangı net kar açıklayacağını öngörüyordu.

Nestle'nin evcil hayvan maması ve sağlık ürünlerine yönelik güçlü taleple geçen yıl organik büyümesini yüzde 3,6 artırması dikkati çekti. Şirket, 2021'de organik büyümesinin orta tek haneli bir oranda gerçekleşmesini bekliyor.

Şirket, yönetim kurulunun 15 Nisan'da yapılacak olağan genel kurulda hisse başına 2,75 İsviçre frangı temettü ödenmesini önereceği de bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş