Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti - Haberler
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Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Nestle, Güncel, Haber

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