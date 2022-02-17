Nestle, 2021'de karını yüzde 38 arttırdı

Merkezi İsviçre'de bulunan gıda şirketi Nestle, geçen yıl net karını tedarik zinciri kesintilerine rağmen yüzde 38,2 arttırırken, enflasyon nedeniyle bu yıl karının düşebileceğini belirtti.

2021'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Nestle, geçen yıl satışlarının yüzde 3,3 artarak 87,1 milyar İsviçre frangına (94,5 milyar dolar) yükseldiğini duyurdu.

Şirketin net karı, bir önceki yıla göre yüzde 38,2 artarak 16,9 milyar İsviçre frangına (18,3 milyar dolar) ulaştı.

Nestle'nin kahve ürünlerine yönelik güçlü taleple geçen yıl organik büyümesini (kur etkisi ve satın almalar dışında büyüme) yüzde 7,5 artırması dikkati çekti. Şirket, 2022'de organik büyümesinin yüzde 5 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Hisse başına 2,75 İsviçre frangı olan temettü ödemesini 2,80 İsviçre frangına çıkarmayı planlayan şirket, yüksek enflasyon nedeniyle karlılığının 2022'de düşebileceği uyarısında bulundu.

"Şirkette artık enflasyondan muaf olan hemen hemen hiçbir alan yok"

Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider, konuya ilişkin değerlendirmesinde, girdi maliyetlerinin bu yıl 2021'den daha fazla artacağını belirtti.

2021'de yüzde 17, 4 olan ticari faaliyet karının, bu yıl yüzde 17-17,5 arasında olacağı öngörüsünde bulunan Schneider, "Bu, elbette fiyatlandırmamıza yansıtmamız gereken bir şey ve tüm coğrafyalarda ve kategorilerde genel olarak geçerli. Şirkette artık enflasyondan muaf olan hemen hemen hiçbir alan yok. Bunlardan bazılarına karşı önlem alabiliriz, bazılarında alamayız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, küresel ekonomi Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmaya çalışırken, şirketlerin, tedarik zinciri kesintileri ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Enflasyon, diğer tüketim malları üreten şirketler için de sorunlara neden oluyor.

İngiliz Unilever şirketi, 10 Şubat'ta, üretim için ara mallarda fiyat artışını tamamen tüketicilere yansıtamayacağı için kar marjının 2022'de daralacağı uyarısında bulunmuştu.