"Neşter tutan eller" temizlik işçileriyle dayanışma sergiledi
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"Neşter tutan eller" temizlik işçileriyle dayanışma sergiledi

01.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:58

Başkentte, özel bir hastanenin doktorları ve yöneticileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kurumdaki temizlik çalışanlarına işlerinde yardım etti.

Başkentte, özel bir hastanenin doktorları ve yöneticileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kurumdaki temizlik çalışanlarına işlerinde yardım etti.

Çankaya ilçesindeki özel bir hastanenin doktorları ve yöneticileri, sabah toplanarak işçilerle temizlik yaptı.

Genel Müdür Aslıhan Korkmaz, acil serviste bulunan yatakların nevresimlerini düzeltirken, başhekim ve doktorlar hastane etrafında mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Hastane doktorları ve yöneticilerinin sergilediği dayanışma, hastalar ve yakınlarının beğenisini topladı.

Korkmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, çalışan ve üreten her insanın ülke ve dünya için bir değer olduğunu söyledi.

Bu farkındalığı oluşturmak amacıyla mesai arkadaşlarıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatan Korkmaz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hastanemizin dışa açılan yüzü emekçi çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Sonuçta hepimiz sosyal statüsünün yanı sıra bir anne, bir baba, abla ya da kardeşiz. Hepimiz evimizde temizlik yapıyoruz. Yardımcı hizmetlerde çalışan personelimiz bizim elimiz ayağımız." dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç da 1 Mayıs'ın tüm dünyada emek ve dayanışmanın anlam kazandığı bir gün olduğunu vurguladı.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kılıç, şunları kaydetti:

"1 Mayıs ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için temel gücü olan işçi ve emekçilerimize bir vefa günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en büyük destekçimiz emekçi arkadaşlarımızın yanlarında olmak istedik. Özellikle pandemi nedeniyle hem bizlerin hem hastanemize gelen misafirlerimizin sağlığı için çok daha fazla emek harcıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Temizlik personeli Cemile Yaman da hastane yöneticilerine ve doktorlarına 1 Mayıs'ta kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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