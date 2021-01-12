Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

12.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:53
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti.

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.

Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü. 450 binden fazla beğeni, 10 binden fazla da yorum aldı.

"ALIN YAZIM" MESAJI

Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

SEVGİLİSİNİN EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının u¨zerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Eser Yenenler Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kongre Beşiktaş Facebook Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni fotoğraflar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 08:58:39. #1.14#
title