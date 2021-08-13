Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü
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Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü

Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu: "Ben 20 senedir bu işi yapıyorum.

Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu:

"Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Sizlere de çok saygı duyuyorum. Fakat ben o gün kimseye bağırmadım. Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim, apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil. Çıkan haberler beni çok üzdü."

Kaynak: Hürriyet

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