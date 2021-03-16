Nesrin Akay kimdir?
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Nesrin Akay kimdir?

16.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:38
Nesrin Akay kimdir?

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli , mesleği nedir? Nasıl vefat etti?

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli , mesleği nedir? Nasıl vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

NESRİN AKAY KİMDİR?

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, 92 önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaşan Akay, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nesrin Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nesrin Akay'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ADANA

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