NESOB Başkanı Alim Yeşil'den esnafa, "öğrencilere yardımcı oldun" çağrısı
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NESOB Başkanı Alim Yeşil'den esnafa, "öğrencilere yardımcı oldun" çağrısı

NESOB Başkanı Alim Yeşil'den esnafa, 'öğrencilere yardımcı oldun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, esnafa, 4 Ekim'de üniversiteye gelecek öğrencilere, her konuda yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, esnafa, 4 Ekim'de üniversiteye gelecek öğrencilere, her konuda yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yeşil, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitenin açılışının 11 Ekim'den 4 Ekim'e alınmasına katkı sağlayan senatoya teşekkür eden Yeşil, kente gelecek öğrencilere her konuda destek olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle ev kiralarında Niğde halkı ve esnafı olarak uygun fiyatlara kiralanması noktasında yardımcı olmaları gerektiğini anlatan Yeşil, "Ayrıca 'mutlu öğrenci, güvenli gelecek, öğrenciyi müşteri olarak görmemek' anlayışıyla öğrencilerimize ve üniversite camiamıza katkıda bulunmamız gerekmektedir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil, ayrıca, 17-19 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kutlamalarının 16 Eylül Perşembe günü Murat Zeren Hizmet Binası'nda yapılacağını belirtti.

Kutlamaların saat 11.00'de başlayacağının bildiren Yeşil, "Misafirlerimiz, konuklarımız ve esnafımızın katılımıyla yılın Ahisine kaftan giydireceğiz ve beratını vereceğiz. Yılın kalfası ve çırağına, beratlarını ve plaketlerini vereceğiz. Bütün protokolümüzü, esnafımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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