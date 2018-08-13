Neso Başkanı Ömer Özel'den Dolar Tepkisi

Mardin'in Nusaybin ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) Başkanı Ömer Özel, yaptığı açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisini gösterdi.

Son günlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunlara şiddetle karşı durduklarını belirten Özel, açıklama öncesinde elindeki doları yırtarak tepki gösterdi. Özel, "15 Temmuz darbe girişiminde millet olarak dimdik durduk, şimdi de ekonomi darbesi karşısında da dimdik duracağız. Son günlerde üst üste rekor tazeleyen dolara karşı Nusaybin halkı ve Nusaybin esnafının birleşmesi gerekiyor. Nusaybinli esnaf kardeşlerimizin kendi iş yerlerinde dolarla alışverişi yasaklaması gerekiyor. Amerika'ya karşı en başta Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi ve Türkiye'nin tek yürek olduğunu bir kez daha gösterelim. Bu süreçte halkımızdan, esnaflarımızdan ve diğer STK'lardan da aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir. Vatandaşın, özellikle bu kritik süreçte dövize karşı mesafeli duruşu, ülke ekonomisi açısından bu kadar önemli olduğu kadar bu kampanyanın yaygınlaştırılması için tüm halkımıza esnafımıza da büyük görev düşüyor. Bu süreçte halkın iş yeri kiralarını döviz kurundan değil TL üzerinden almaları ve bu hassasiyeti göstererek birlik ve beraberliğini koruması gerekmektedir. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı yapıcı olmayan tutumlarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi. - MARDİN