Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim
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Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim

Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.

Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.

Neslisah - Engin Altan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.

Neslişah Alkoçlar, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Tanıştığımız günü hatırlıyorum, evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu an'lar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. 2014-? seni çook seviyorum"

Kaynak: Hürriyet

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Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim - Haberler Magazin
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