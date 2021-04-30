Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final mücadelesinde Almanya'dan Yvonne Li'yi 21-16'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale kalmayı başaran Neslihan Yiğit, madalyayı garantiledi.

Yarı finalde İspanyol Carolina Marin ile karşı karşıya gelecek Neslihan Yiğit, 2014'te üçüncülük elde eden Özge Bayrak'tan sonra Avrupa şampiyonalarında madalyaya ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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