Neslihan Çevik kimdir? Neslihan Çevik kaç yaşında, nereli? Neslihan Çevik hayatı ve biyografisi!

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Mayıs 1971

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Artvin

2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktoramı bitirdim. Aynı sene, Virjinya Üniversitesi, İleri Kültür Çalışmaları Watson Manor Enstitüsü'ne tez çalışmamı kitaplaştırmak için davet edildim.

Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlıkitabim 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde (Library of Congress), CAIR-Chicago, ve Notre Dame Üniversitesi'nde kitap imza günleri yaptım.2018'de Hece Yayınları kitabı Türkçe 'ye çevirdi ve yayınladı.

2014'de Türkiye'ye döndüm. Akademik çalışmalarıma 'üçüncü dalga terörizm' çalışarak devam ettim. Bu çalışmalarım bir çok ulusal ve uluslararası medyada (CNN, Al Jazeera, Voice of America vb.) yer aldı ve NATO gibi kurumlarca atıfta bulunuldu.

Entelektüel ve akademik kuruşlara ek olarak, 2013'den beri helal marketler de hem ulusal hem uluslararası düzeyde müşteri algısı, markalaşma, ürün ve süreç inovasyonu gibi alanlarda sektör devlerine danışmanlık verdim ve projeler yürüttüm. Bu çalışmalarım dadindarlık ve tüketime ilişkin yanlış anlamaların önüne geçmeyi birincil prensip olarak gördüm.

2015 yılında bir sosyal girişime yönelerek, Türkiye'de ilk defa sadece genç kadın konservatif gruba yönelik bir giyim ve hayat tarzı e-ticaret lean-start-up firması olan M-Line'i kurdum.

2016-2018 yılları arasında İslam Birliği Teşkilatı (IBT) ve İslam Kalkınma Bankası(IKB) ilesosyal sürdürülebilir kalkınma aile, kadın, terörizm, gençler, girişimcilik, istihdam gibi konularda çeşitli çalışmalar yaptım ve projeler yürüttüm. Bu kurumların aksiyon planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde yer aldım.

2018'den beri ürün dizayn & geliştirme ve pazarlama üzerine daha ağırlıklı olarak yöneldim. Özellikle disruption (yapıcı yıkım) ve inovasyon olanakları üzerine odaklandım.

2020 yılında Gelecek Partisi çatısı altında siyasete girdim..

Siyaset benim için bir sorun çözme aracı; temennim farkli sektörlerde edindiğim tecrübelerimi Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni siyasal ürünler üretilmekiçin kullanabilmek. . .

Deli bir at sevdalisyim. Bence dünyada hayvanlar, insanlar, bitkiler ve bir de atlar olarak 4 canlı grubu var.