Neslihan Atagül'ün yerine neden Tuba Büyüküstün'ü seçtiler? Gerçek ortaya çıktı

Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Atagül'ün yerine gelen isim Tuba Büyüküstün oldu. Peki yapım ekibi neden Tuba Büyüküstün'ü seçti? İşte Snob Magazin'in haberi...

Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı'na vedası gündemdeki sıcaklığını korurken az önce yeni bir gelişme yaşandı. Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün diziye dahil olduğu açıklandı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Dizinin& ;yapım ekibinin Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ü seçmesinin nedeni belli oldu.

Kaynak: Snob Magazin