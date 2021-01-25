Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?

25.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:52
Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?

Sefirin Kızı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Sefirin Kızı oyuncularından Neslihan Atagül'ün dizide yer almaması izleyicilerini merağa düşürdü. Dizi, Neslihan Atagül'ün ayrılığını netleştirdi. Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl?

Sefirin Kızı dizisinin baş rol oyuncusu Neslihan Atagül'ün fragmanda ve 36. bölümde yer almaması Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularını da beraberinde getirmişti. Sefirin Kızı instagram hesaplarından resmi bir açıklama yaptı. Peki, Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül, sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Çektiği videoda moralli görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM"

Açıklamasının devamında "Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim" diyen Atagül, şöyle devam etti: "İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İntihar Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:52:28. #1.14#
title