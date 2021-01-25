Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?

Sefirin Kızı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Sefirin Kızı oyuncularından Neslihan Atagül'ün dizide yer almaması izleyicilerini merağa düşürdü. Dizi, Neslihan Atagül'ün ayrılığını netleştirdi. Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl?

Sefirin Kızı dizisinin baş rol oyuncusu Neslihan Atagül'ün fragmanda ve 36. bölümde yer almaması Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularını da beraberinde getirmişti. Sefirin Kızı instagram hesaplarından resmi bir açıklama yaptı. Peki, Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül, sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Çektiği videoda moralli görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM"

Açıklamasının devamında "Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim" diyen Atagül, şöyle devam etti: "İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."