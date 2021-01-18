Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı? Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok?
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Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı? Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok?

18.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:14
Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı? Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok?

Sefirin Kızı, 36. bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında yer alıyor. Konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Sefirin Kızı oyuncularından Neslihan Atagül'ün dizide yer almaması izleyicilerini meraka düşürdü. Dizi, Neslihan Atagül'ün ayrılığını netleştirdi. Peki, Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı? Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?

Sefirin Kızı dizisinin baş rol oyuncusu Neslihan Atagül'ün fragmanda ve 36. bölümde yer almaması Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularını da beraberinde getirmişti. Sefirin Kızı instagram hesaplarından resmi bir açıklama yaptı. Peki, Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

NESLİHAN ATAHÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

Dizinin yaptığı açıklama şu şekilde:

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı? Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok?
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