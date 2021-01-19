Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum
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Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum

19.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:45
Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum

'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu.

'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu.

"Geçirgen bağırsak sendorumu" teşhisi konulan Atagül, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. 'Sefirin Kızı Nare' olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum." demişti.

Kaynak: Hürriyet

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