Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai 'ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da bir otelin açılışı için Dubai'ye gitmişti.