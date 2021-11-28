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Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

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Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

Oynadığı dizilerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Dubai'de kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da bir otelin açılışı için Dubai'ye gitmişti.

Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

Neslihan Atagül kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi

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