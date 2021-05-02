Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü

Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi: "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar'ı arayıp bir ajans numarası aldım.Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı.