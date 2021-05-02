Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü
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Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü

Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi: "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar'ı arayıp bir ajans numarası aldım.Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı.

Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi: "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar'ı arayıp bir ajans numarası aldım.

Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition için aradılar.

Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş. Ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım."

Kaynak: Hürriyet

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