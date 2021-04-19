Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun öpüştüğü fotoğraf olay oldu
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun öpüştüğü fotoğraf olay oldu

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun öpüştüğü fotoğraf olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Geçirgen bağırsak sendromu' hasta mücadele eden ve bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile dudak dudağa poz verdi. Ünlü çiftin aşk dolu pozuna gelen yorumlar şaşırttı

2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, eşiyle olan aşk dolu karelerine bir yenisini daha ekledi.

"AŞK YAYILSIN"

Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile öpüştüğü bir fotoğrafı, "Yayılacaksa aşk yayılsın!" notuyla paylaştı.

Ünlü çiftin bu pozuna beğeni yağdı. Kimi çevreler ise, "Ramazan Ayı'ndayız. Biraz daha hassas davranmanızı beklerdik" dedi.

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU'NUN ÖPÜŞTÜĞÜ KAREYE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR:

-Aşkın kanıtı bu mu şimdi?

-Fakir virüs yayar zengin aşk.

-Lovid-109

-Sevgiden değil şiddetten korkun. Harika gözüküyorlar...

-Ramazan Ayı'ndayız yahu. Biraz daha hassas olsalardı keşke...

-Birbirlerine çok yakışıyorlar. Umarım çocuk sahibi olurlar.

-Bu gösterişe ne gerek vardı şimdi?

-Korona var korona!

SEFİRİN KIZI'NA VEDA ETMİŞTİ

Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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