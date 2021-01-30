Neslihan Atagül'den yeni paylaşım
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Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

30.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:56
Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti.

Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.

10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrıldı.

NESLİHAN'DAN YENİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.

Kaynak: Hürriyet

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