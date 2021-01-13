Neslihan Atagül'den korkutan haber
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Neslihan Atagül'den korkutan haber

13.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:33
Neslihan Atagül'den korkutan haber

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi.

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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