Neslihan Atagül'den radikal karar!
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Neslihan Atagül'den radikal karar!

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Neslihan Atagül'den radikal karar!

Uzun süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Test sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan güzel oyuncu için özel bir beslenme programı hazırlandı. Peki Atagül ne zaman geri dönecek? İş detaylar...

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti. Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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