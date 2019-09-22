Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar Yakınlarının üzüntüsü Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21...
Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar
Yakınlarının üzüntüsü
Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
Cenaze namazının kılınması
Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması
Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.