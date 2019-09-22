Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar Yakınlarının üzüntüsü Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21...

22.09.2019 14:50
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar

Yakınlarının üzüntüsü

Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınması

Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et