Neslican Tay'ı unutturmamak için sözlerini minibüsüne yazdırdı

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:04

Yalova'da minibüsçülük yapan Özcan Erkul, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve 20 Eylül'de hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutturmamak için, "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" sözlerini aracına yazdırdı.

Kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Erkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neslican Tay'ın tüm olumsuzluklara rağmen yaşam savaşı veren güçlü bir kadın olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Tay'ı, kansere verdiği savaştan dolayı tanıdığını anımsatan Erkul, şöyle konuştu:

"Bedeni aramızdan ayrıldı ama onun ruhunu yaşatmak ve insanlığa öğretmiş olduğu umudu yaşatabilmek için ben de minibüsüme onun sözlerini yazdırdım. 'Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim' yazısı en güzel sözüydü. Her ne olursa olsun bize umudun olduğunu öğretti. Biz küçücük şeylerde bu kadar çabuk pes ederken o bacağının kesilmesinden ve 3 kez kansere yakalanmasına rağmen pes etmedi. En son sosyal medyada attığı hikayede sesi titreye titreye hala bir umudun olduğunu söyledi. İnsanlara umut oldu."

Tay'ın verdiği yaşam mücadelesini ve insanlara umut oluşunu minibüsüne binenlere anlatmaya çalıştığını aktaran Erkul, "Neslican, kanserle verdiği savaştan sosyal medya üzerinden tanındı. Minibüse binenler sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor ve daha fazla kişinin görmesini sağlıyor. Bu bana mutluluk veriyor. Herkesin onun verdiği savaşa tanık olmasını istiyorum. Bunu onun için yazdırdım. Bedeni aramızdan ayrıldı ama ruhunu yaşatacağız." diye konuştu.

Erkul, yazı dolayısıyla güzel tepkiler aldığını belirterek, "Tanıyanlar daha da güzel tepkiler veriyorlar. Tanımayanlar da soruyor ama anlatmıyorum, 'Siz araştırın Neslican Tay'ın kim olduğunu' diyorum. Araştıranlar bazen geri dönüş de yapıyor, 'teşekkür ederiz' diye. Güzel tepkiler alıyorum. Bu insanların da onun savaşına şahit olduğunu görerek mutlu oluyorum. O herkese umudun var olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA