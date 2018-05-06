Nesli Tükenmekte Olan Porsuk Bulundu
Muğla’nın Milas ilçesinde, nesli tükenmeyle karşı karşıya olan bir yavru porsuk vatandaşlar tarafından bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesinde, nesli tükenmeyle karşı karşıya olan bir yavru porsuk vatandaşlar tarafından bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru porsuk vatandaşlar tarafından arazide bulundu. Vatandaşlar, yavru porsuğu besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi Milas Şefliğine haber verdi.
DKMP yetkilileri, nesli tükenmekte olan yavru porsuğu korumaya aldı. Yavru porsuğun bakımının yapılmasının ardından tekrar doğa ortamına gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA