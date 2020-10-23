Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı
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Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

23.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:49

Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı Adana'da bir pazarcı esnafı, kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti Adana'nın Kozan ilçesinde bir pazarcı esnafı evin bahçesinde kediden kurtardığı nesli tükenmekte...

Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

Adana'da bir pazarcı esnafı, kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir pazarcı esnafı evin bahçesinde kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesinde dün evin bahçesinde nesli tükenmekte olan kerkenezi bir kediden kurtaran pazarcı Erdal Dirican "Evin bahçesine çıkmıştım. Kedinin hareketlerini fark ettik. Kediyi kovaladık önünde kuş vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Bugün gelip teslim aldılar. Ben bulduğumda yaralı değildi. Biz şahin yavrusu sandık ama nesli tükenmekte olan kerkenezmiş. Çok mutlu olduk bir hayat kurtardık" dedi.

Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı
Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı
Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı
Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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