Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı - Haberler
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Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı Samsun'da sahilde bulunan bir villaya nesli tükenmekte olan "Hint balıkçıl kuşu" sürüsü daldı.

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı

SAMSUN - Samsun'da sahilde bulunan bir villaya nesli tükenmekte olan "Hint balıkçıl kuşu" sürüsü daldı.

Samsun'da sahilde bulunan bir yazlık eve sabah saatlerinde sevimli misafirler geldi. İlginç olay, Atakum ilçesi sahilinde bulunan bir villada yaşandı. 55 yaşındaki Olgun Aydoğan'a ait ev, sürpriz misafirleri ağırladı. Yollarını şaşırdığı ya da yorgun düştükleri tahmin edilen kuşlar, evin içine girdi. Panik yapmayan ev sahibi Aydoğan, onlara zarar vermeden tekrar doğaya saldı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Aydoğan, yaptığı araştırma sonucunda kuşların nesli tükenme tehlikesinde olan Hint balıkçık kuşu olduğunu öğrendi.

"Bu tür durumlarda onlara zarar vermeden salalım"

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, "Sabah vakti telefonla konuşmak için balkona çıktım. Bir grup kuş geldi, içeriye daldı. Bir kısmı aşağı yere, bir kısmı balkonun içine girdi. Kaçamıyorlardı. Ben de onları tek tek dışarı saldım. Daha sonrasında araştırma yaptım. Hint balıkçıl kuşu olduklarını öğrendim. Hayvanlar korktu ve panik yaptı" dedi.

Bu tür durumlarda kesinlikle kuşlara zarar verilmemesi gerektiğini belirten Aydoğan, "Onlara zarar vermeyelim. Bu tür nesli tükenmekte olan canlıları koruyalım ve doğaya salalım. Ben de onlara zarar vermeden tekrar doğaya bıraktım" diye konuştu.

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı

Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya böyle daldı
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
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