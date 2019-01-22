Nesli Tükenmekte Olan Kızıl Akbabayı Çobanlar Kurtardı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba, kısa süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin haldeki kızıl akbabayı fark etti. Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyecekten zehirlendiği değerlendirilen yırtıcı kuş, tedaviye alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, kızıl akbabanın Çivril Akdağ'da çobanlar tarafından bitkin halde bulunduğunu belirterek, "Kızıl akbabanın ilk müdahalesinde zehirlendiği teşhisini koyduk ve buna yönelik müdahalelerde bulunduk. İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız" diye konuştu. - Denizli

Kaynak: DHA