Nesli Tükenmekte Olan Keçiyi Öldürenlere Engel Olan Köylü Darp Edildi

NESLİ tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ keçisini Tunceli'de öldüren 2 kişiye engel olmak isteyen bir kişi darp edilerek, cep telefonu gasp edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, 2 kişi kaçak avlanmaya çıktıkları esnada nesli tükenmekte olan bir dağ keçisini fark etmeleri üzerine av tüfeğiyle 6 yaşındaki dağ keçisini öldürdü. Olaya tanık olan ve tepki gösteren bir köylü ise cep telefonuyla avcıları görüntüledi. Avcılar görüntülendiğini fark etmeleriyle köylüyü darp ederek, cep telefonuna el koyarak, kayıplara karıştı.

Darp edilen köylü, yaşadıklarını yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarmanın yanı sıra Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanuşağı köyüne gelerek dar edilen köylüyle görüştü. Ekipler tarafından öldürülen nesli tükenmekte olan dağ keçisine el konulurken, darp edilen köylünün ifadesi alındı.

GASP ETTİKLERİ TELEFONDA I SİLMEYİ UNUTTULAR

Kendisine darp edilen kişiler hakkında şikayetçi olduğunu anlatan köylü, cep telefonunun da gasp edildiğini anlatması üzerine ekipler tarafından bölgede yapılan aramanın ardından, cep telefonu bulundu. Cep telefonunda yapılan incelemelerde, kaçak avcılar kendilerine ait bir fotoğrafı silmedikleri tespit edildi. Fotoğrafta bir kişinin olduğu görülmesi üzerine ekipler, kimliğinin tespiti için çalışmalar başlattı.

DAĞ KEÇİSİNİ ÖLDÜRENE 21 BİN TL PARA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan dağ keçilerini avlayanlara 21 bin TL para cezası kesiliyor. Tunceliler için kutsal sayılan dağ keçisini öldürenlerin yakalanması talep eden köylülerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

- Tunceli