Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi
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Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi

12.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:36
Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi

TUNCELİ'de, arazide bitkin bulunan, neslinin tükenme tehlikesi olan ve 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen kara akbaba, tedaviye alındı.

TUNCELİ'de, arazide bitkin bulunan, neslinin tükenme tehlikesi olan ve 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen kara akbaba, tedaviye alındı. 

Mazgirt ilçesine bağlı Bagin bölgesinde doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin, bitkin bulduğu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne getirdi. 'Doğanın çöpçüsü' olarak bilinen kara akbabanın burada tedavisine başlandı. Beslenmesi için et, ciğer ve dalak türü yiyecekler verilen kara akbaba, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak. 


Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi
Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi
Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi
Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:21:41. #1.14#
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