Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu

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ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Kotandüzü Mahallesi'nde, neslinin tükenme tehlikesi olan Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Pasinler'in Kotandüzü Mahallesi'nin muhtarı İsmail Kotan, arazide donmak üzere olan kuşu fark edip, aldıktan sonra evine götürdü. Yörede ilk kez gördükleri kuşu hayvanların yanına, ahıra bırakan Kotan, internette de araştırma yaptı. Uzun gagası, devetüyü rengi ve uzun bacakları ile dikkat çeken kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrenen Kotan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bilgi verdi.

Kuşu bulduklarında donmak üzere olduğunu belirten muhtar Kotan, "İnternette yaptığımız araştırmada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Bir gün kaldığı ahırda, sıcakta kendine geldi. Bu süre zarfında ne yediğini bilmediğimiz kuşu besleyemedik. Görevlileri aradık" dedi.

Muhtar İsmail Kotan, bir süre sonra mahalleye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine kuşu teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN