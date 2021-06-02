NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 'BALABAN KUŞU' YARALI HALDE BULUNDU

KİLİS'te, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban Kuşu, yaralı halde bulunularak yetkililere teslim edildi.

KİLİS'te, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban Kuşu, yaralı halde bulunularak yetkililere teslim edildi.

Elbeyli ilçesinde yaşayan Muhtar Ağcabay tarafından yaralı olarak bulunan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından kuş, Kilis Belediyesi Rehabilitasyon merkezine getirildi. Yaralı kuş burada yapılan ilk tedavinin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı