Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan yavru Balaban Kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan yavru Balaban Kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kahta Devlet Hastanesinin çatı kısmında Balaban Kuşunu fark eden sağlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Çatıda sıkışan ve bitkin haldeki Balaban Kuşunu kurtaran itfaiye ekipleri, halsiz düşen yavru kuşu tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması için ilçe Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşunun veteriner hekimce tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince doğal ortama salınacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA