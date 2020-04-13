Nesli tükenmekte olan Asya filleri Vietnam'da görüldü Nesli tükenmekte olan Asya filleri, Vietnam'da görüldü.

Nesli tükenmekte olan Asya filleri, Vietnam'da görüldü.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberinde, ülkenin Quang Nam kentine bağlı Nong Son ilçesindeki fil koruma alanında sürü halinde gezen 8 Asya filine rastlandığı belirtildi.

Sürünün 1 yavru, 2 erkek ile 5 dişiden oluştuğu ifade edildi.

Asya filleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenmekteki hayvanlar listesinde yer alıyor.

Nong Son'daki bir ormanda birkaç yıl önce de en az 5 filin gübre ve ayak izine rastlanmıştı.

Vietnam'da yaklaşık 100 Asya filinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA